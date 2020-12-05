Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı

05.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:22

Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı Polis ve jandarma sıkı denetimde Korona virüs nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Korkuteli'nde caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı

Polis ve jandarma sıkı denetimde

ANTALYA - Korona virüs nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Korkuteli'nde caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ve Jandarma giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. İlçe merkezinde de trafik ekipleri ve asayiş ekipleri yaptıkları uygulamalarla sokakta bulunan vatandaşları uyardılar.

Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları ikaz etti. Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.

Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı
Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı
Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı
Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı
Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı
Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı
Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ

İlgili Haberler

İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı
İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın cadde ve meydanları boşaldı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın cadde ve meydanları boşaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kenan Işık Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Necip Uysal Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Aralık Antalya Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korkuteli'nde cadde ve sokaklar boşaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:22:42. #1.14#
title