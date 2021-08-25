Korkuteli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Korkuteli Muhtarlar Derneği, olağan genel kurul toplantısını Korkuteli Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Korkuteli Muhtarlar Derneği, olağan genel kurul toplantısını Korkuteli Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Mevcut başkan Osman Küçükkarasucu 3'üncü kez Muhtarlar Derneği Başkanı seçilirken, genel kurulda mevcut liste tekrar seçildi.

Korkuteli Muhtarlar Derneği olağan genel kurul toplantısı Korkuteli Belediyesi toplantı salonunda tüm mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti.Divanın oluşturulması ile başlayan toplantıda Divan Başkanlığına Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, Divan üyeliklerine Bozova Mahalle Muhtarı Osman Bayındır, Uzunoluk Mahalle Muhtarı Muhammet Ali Üzüm seçildiler.

Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükkarasucu, "İlçemizde görev yapan 58 muhtarımızın tamamı derneğimize üyedir. Bu da bizlere onur ve gurur vermektedir. Derneğimiz bir resmi kurum gibi ciddi ve özverili olarak çalışıp tüzüğümüz dahilinde muhtarlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya ve sorunlarını gidermeye çalıştık. Derneğimizi mümkün olduğu kadar açık tutup muhtarlarımıza hizmet vermeye çaba gösterdik. Kurum ve kuruluşlarla diyalog içerisinde bulunarak muhtarlarımızın iş ve işlemlerinde yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Toplantıda, yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporu, 2019-2020 yılı dernek kesin hesapları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Dernek tahmini bütçesi okunarak onaylandı. Yönetim kuruluna tam yetki verildi. Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapıldı. Yönetim kuruluna tek aday olan Kiremitli Mahalle Muhtarı Osman Küçükkarasucu, eski yönetimi tekrar kabul edildi.

Muhtarlar derneği başkanı olan Osman Küçükkarasucu'nun başkanlığında oluşan yeni yönetimde; Esenyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Kubuz, Yukarıkaraman Muhtarı Faruk Bahşi, Duraliler Muhtarı Ramazan Yaylalı, Kargın Muhtarı Ramazan Kara, Leylek Muhtarı Mehmet Akyüz, Dereköy Muhtarı Taner Yaşa seçildi. Denetim Kuruluna; Çomaklı Muhtarı Veli Deniz, Beğiş Muhtarı Hüseyin Yalçın, Garipçe Muhtarı Yusuf Özkan yer aldı.

Muhtarlar derneği genel kurulu sonrası Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, genel kurula katılan tüm mahalle muhtarlarına seyirparkta yemek ikram etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı