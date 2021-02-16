Korkuteli-Denizli kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

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Korkuteli-Denizli kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağışın etkili olduğu Güllüpınar rampalarında tırlar başta olmak üzere birçok araç yolda kaldı.

Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı