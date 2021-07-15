Korkut'ta kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
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Korkut'ta kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Korkut'ta kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin ürünleri sergilendi.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin ürünleri sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Korkut Kaymakamı ve Altınova Beldesi Belediye Başkan Vekili Fatih Uzun, dünyanın kadınların eliyle güzelleştiğini söyledi.

İlçede kadınların üretime önemli katkı sağladığını ifade eden Uzun, kadınlar için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Kaymakam Uzun, kursiyerlerle sohbet etti, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Korkut'ta kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
Korkut'ta kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
Korkut'ta kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
Korkut'ta kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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