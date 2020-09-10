Korkusuzlar filmi oyuncuları kimler? Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar filmi nerede çekildi?

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KORKUSUZLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film yangın ile başlar. Bütün her yeri kaplayan yangın birçok kişinin hayatını tehdit etmektedir.Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

KORKUSUZLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jennifer Connelly

Taylor Kitsc

Josh Brolin

Miles Teller

Jeff Bridges

James Badge Dale

Josh Brolin

Andie MacDowell

Geoff Stults

Ben Hardy

KORKUSUZLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılı ABD yapımı Korkusuzlar filmi 25.8 milyon Amerikan Doları bilet gişesine ulaştı. Korkusuzlar filmi daha çok stüdyo ortamında çekildi.