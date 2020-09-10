Korkusuzlar filmi oyuncuları kimler? Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar filmi nerede çekildi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korkusuzlar filmi oyuncuları kimler? Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar filmi nerede çekildi?

Etkileyici hikayesi ile izleyenleri büyüleyen Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar filmi nerede çekildi? Korkusuzlar filmi oyuncuları kimler?

Korkusuzlar filmi oyuncuları kimler? Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar filmi nerede çekildi?
10.09.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:37

Gerçekçi anlamı, muhteşem oyunculukları ve çekim açıları ile izleyicilere keyifli anlare yaşatan korkusuzlar oyuncuları kimler?

KORKUSUZLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film yangın ile başlar. Bütün her yeri kaplayan yangın birçok kişinin hayatını tehdit etmektedir.Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

KORKUSUZLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jennifer Connelly

Taylor Kitsc

Josh Brolin

Miles Teller

Jeff Bridges

James Badge Dale

Josh Brolin

Andie MacDowell

Geoff Stults

Ben Hardy

KORKUSUZLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılı ABD yapımı Korkusuzlar filmi 25.8 milyon Amerikan Doları bilet gişesine ulaştı. Korkusuzlar filmi daha çok stüdyo ortamında çekildi.

İlgili Haberler

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına nerede çekildi?
Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi?
Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi?
'Lux Æterna filmi fragmanı yayınlandı! 'Lux Æterna oyuncuları kimler? 'Lux Æterna konusu nedir? Lux Æterna filmi ne zaman vizyona girecek?
"Lux Æterna filmi fragmanı yayınlandı! "Lux Æterna oyuncuları kimler? "Lux Æterna konusu nedir? Lux Æterna filmi ne zaman vizyona girecek?
- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Muharrem İnce Meral Akşener Mesut Barzani Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sinan Aşçı Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Abdullah Özadalı
Şu an buradasınız: Korkusuzlar filmi oyuncuları kimler? Korkusuzlar filmi konusu nedir? Korkusuzlar filmi nerede çekildi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:37:33. #1.14#
title