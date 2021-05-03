Korkusuz çocuklar sazlıkta yılan yakalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korkusuz çocuklar sazlıkta yılan yakalıyor

Korkusuz çocuklar sazlıkta yılan yakalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan çocuklar, su kenarındaki yılanları korkmadan yakalıyorlar.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan çocuklar, su kenarındaki yılanları korkmadan yakalıyorlar.

Okulların tatil olmasının ardından ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan Sultan Sazlığı'nda ailesi ile vakit geçiren kız kardeşler, dayıları ile birlikte gördükleri yılanları korkmadan yakalıyor. Okullar tatil olduğu için zamanlarını sazlık yakınında geçirdiklerini söyleyen 10 yaşındaki Halime Sırtepe, "Virüs olduğu için okullar kapalı ve biz de burada oyun oynuyoruz. Yılan tutmaktan korkmuyorum. Dün dayımla tutmuştuk bir tane ve şimdi yine yılan tutabilirsek tutacağız. Bence ısırmaz" dedi. - KAYSERİ

Korkusuz çocuklar sazlıkta yılan yakalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korkusuz çocuklar sazlıkta yılan yakalıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:04:21. #1.15#

title