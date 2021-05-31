Korkunç olay! Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı
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Korkunç olay! Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok'taki aynaya alevlerden şekil çizme akımı, ABD'de 13 yaşındaki kız çocuğunu neredeyse canından ediyordu. Akıma katılan genç kız, alkolle yazı yazmayı deneyince yangın çıkardı. Vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yoğun bakıma alınan kız çocuğunun kolunu hareket ettirme kabiliyetini kaybettiği öğrenildi.

ABD'de 13 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta gördüğü bir videoyu taklit etmeye çalışırken kendini yaktı. Ailesi, 13 yaşındaki Destini Crane'in, evlerinin banyosunda videodaki gibi aynanın üzerinde alevlerden şekil çizmeye çalışırken boynunu ve sağ kolunu yaktığını açıkladı.

Korkunç olay! Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı

KOLUNU HAREKET ETTİRME YETİSİNİ KAYBETTİ

13 Mayıs'ta gerçekleşen olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Destini'nin tedavisinin hala sürdüğü açıklandı. Doktorlar genç kızın üçüncü derece yanıklara maruz kaldığını ve kolunu hareket ettirme kabiliyetini kaybettiğini belirtti.

Korkunç olay! Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı

ANNESİ O ANLARI ANLATTI

ABC News'a konuşan anne Kimberly Crane olayın nasıl medyana geldiğini ''Oturma odasında annemle konuşuyordum ve kızımın adımı bağırdığını duydum. Hemen gidip banyo kapısını açtım ve her şey yanıyordu. Destini yanıyordu. Banyodaki şeyler yanıyordu.'' şeklinde aktardı.

Bu kaza sonrası Destini'nin 3 ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Korkunç olay! Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı
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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Korkunç olay! Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı - Haberler
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