Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi
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Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi

Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medyada bugün, 18 yaşındaki Eda Nur hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Ankara'da yaşayan genç kızın, 2 kişi tarafından cinsel istimara uğradığı ancak şikayet etmesine rağmen şüphelilerin serbest kaldığı, bu duruma katlanamayan Eda Nur'un da intihar ettiği belirtildi. Genç kızın, arkadaşları annesine attığı mesajı yayımlarken, yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada 18 yaşındaki Eda Nur isimli bir genç kız ile ilgili dolaşan iddialar adeta kan dondurdu. İddiaya göre, Ankara'da yaşayan Eda Nur, iki kişinin cinsel istismarına uğradı.

Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Genç kız, yaşadığı korkunç olay sonrasında şikayetçi oldu. Ancak, şikayetinin ardından gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı.

Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi

GERİ ANNESİNE YAZDIĞI MESAJ KALDI

Bu duruma katlanamayan Eda Nur, dün kaldığı otel odasından aşağıya atlayarak intihar etti. Eda Nur'un arkadaşları sosyal medyada yaşananlara isyan ederken, Eda Nur'dan geriye bir intihar mesajı kaldığını iddia ettiler.

Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi

"BENİM HAKKIMI YERDE BIRAKMAYIN"

Mesajda annesine seslenen Eda Nur'un, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık, kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı, hep içine attı, ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık, hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kaldı. Her gün canı acıyacağına 1 gün acısın deyip gidiyorum hakkını helal et. Ömer'i ablamın Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın benim hakkımı yerde bırakmayın lütfen ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum. Siz durun ama. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize ben yapamadım ama siz hep güzel günler için yaşatın" dediği öğrenildi.

Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Yaşanan olayla ilgili pek çok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi, "edanuricinadalet" etiketiyle yüzlerce tweet atıldı.

Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi
Sosyal medyada 18 yaşındaki genç kızın kendisine cinsel saldırıda bulunanların serbest kalması üzerine intihar ettiği iddia edildi
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