Korku temalı DYING: 1983 için oynanış fragmanı yayınlandı!
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Korku temalı DYING: 1983 için oynanış fragmanı yayınlandı!

Korku temalı DYING: 1983 için oynanış fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı 2P Games ve geliştirici Nekcom Entertainment, korku temalı birinci şahıs keşif bulmaca oyunu DYING: 1983 için oynanış fragmanı yayınladı.

Çeşitli malzemeleri kullanarak perde arasındaki gizli gerçeği keşfetmeye çalışacağınız Nekcom Entertainment'ın, korku temalı oyunu DYING: 1983 için oynanış fragmanı yayınlandı.

DYING: 1983, ilk olarak PlayStation 5 için çıkış yapacak. Ardından yakın bir tarihte PlayStation 4, Xbox, Switch ve Steam üzerinden PC için piyasaya sürülecek.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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DYING: 1983 OYNANIŞ FRAGMANI

Dying 1983, Dying serisinin yeni macerasıdır. Dying 1983 adlı bu birinci şahıs bulmaca oyununda, bir bulmacayı birbiri ardına çözmek için toplanan çeşitli sahne malzemelerini kullanarak, sonunda perde arkasındaki gizli gerçeği keşfederek, kahramanı 3D sahneleri özgürce keşfetmek için çalışacaksınız.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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