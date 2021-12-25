Korku dolu anlar güvenlik kamerasında! Eve giren leopar, tek bulduğu köpeğe acımadı - Haberler
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Korku dolu anlar güvenlik kamerasında! Eve giren leopar, tek bulduğu köpeğe acımadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, tüyler ürpertti. Söz konusu görüntüde, eve giren leoparın tek bulduğu köpeği, dişlerinin arasına alarak kaçtığı anlar yer alıyor.

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Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta paylaşılan bir güvenlik kamerası görüntüsünde eve hızlıca giren bir leoparın, tek bulduğu köpeği saniyeler içerisinde dişleri arasına alarak kaçtığı anlar yer alıyor.

KÖPEK, TEHLİKEYİ SEZDİ

Videoda, dikkat çeken unsur köpeğin hareketleri oluyor. Leopar eve girmeden dakikalar öncesinde köpeğin havlamaya başladığı duyuluyor. Ancak bu yakarışları da köpeğin kurtulmasına neden olmuyor.

JET HIZIYLA GİRİP ÇIKTI

Evde kendisine yönelik bir tehlikenin olmadığına karar veren leopar, duvarın üzerinden hızla atlayarak evde tek bulduğu köpeği kapıyor ve aynı serinkanlılıkla evden uzaklaşıyor. Bu korku dolu anlar saniye saniye kayıtlarına yansıdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
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