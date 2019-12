Korkmaya hazır olun, Bocuk Gecesi 18 Ocak'ta

21.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:05

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde her sene yapılan, Bocuk Gecesi'nin tarihi belli oldu. Her sene ilginin katlanarak arttığı, ziyaretçilerin köy sokaklarında Bocuk'u aradığı, pencerelere tırmanıp kabak tatlısı aldığı geleneksel Bocuk Gecesi, bu sene 18 Ocak'ta düzenlenecek.



Çamlıca Muhtarlığı Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Tahir Demirel, ziyaretçilerin bu sene de korkmaya hazır olmalarını söyledi. "Bocuk Gecesi'ni çeşitli etkinlikle yıllardır kutlamaya devam ediyoruz, artık geleneksel oldu. Her sene katılım gitgide artıyor ve Çamlıca Köyü'nün zengin tarihi ülke sınırlarını aştı. Geçen sene 20 bin kişinin katıldığı Bocuk Gecesi'ne bu sene 25 bin civarında bir katılım bekliyoruz" diyen Demirel bu seneki Bocuk Gecesi hakkında bilgiler paylaştı. "Bu sene Çamlıca mitolojisini anlatan 5 oyun sahneleyeceğiz, geçen sene oldukça büyük bir ilgi gören "Ölü Gelinler" tekrar olacak, ateşte yanan, kuyuda boğularak can veren gelinlerimizi tekrar izleyiciyle buluşturacağız. Öte yandan bu sene yeni bir oyun daha sahneye koyacağız, adı "Ağlayan Bebek" Geçtiğimiz yıl, sahnelediğimiz Kara Nine, Bocuk'u kaçırıp uykusundan uyandırmıştı, bu sene de Ağlayan Bebek'i kaçırıp ordusuna katacak, izleyenlere çok güzel bir sahne performansı sunacağız. Çamlıca'nın bu tarihinin sanat yönetmenliğini ise Billur Ocak yapacak."



Bocuk Gecesi'nin kostümleri için geçen sene The Vikings dizisinden ilham alınmıştı, bu sene ise Orta Çağı konu alan Salem, Spartacus, Game of Thrones ve Knightfall dizilerinden esinlenerek çok farklı kıyafetler tasarlanacak ve gecede boyunca sahneye çıkan herkes bu kostümleri giyecek.



Önceki senelerde Çamlıca'ya giriş ve çıkışlarda meydana gelen yoğunluğun bu sene yaşanmaması için gerekli önlemleri şimdiden aldıklarını dile getiren Demirel yeni güzergahı "Köye giriş ve çıkışlar için ayrı yollar kullanılacak, geliş her zaman olduğunu gibi Bahçeköy üzerinden sağlanacak, çıkışlar ise Mahmutköy hattından verilecek ve Çanakkale yoluna oradan başlanacak, gerekli yol çalışmalarına başladık bu sene herhangi bir problem yaşanmayacak" diyerek anlattı ve bu sene araç parkları, yol istikametlerini belirtmek üzere haritalar hazırlayacaklarını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA