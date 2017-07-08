Korgeneral Sivri'den Harran'a Ziyaret

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ile bir araya gelen Korgeneral Ali Sivri'ye, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali de eşlik etti.



Konuklara ilçe hakkında bilgi veren Başkan Özyavuz, Harran'ın, binlerce yıllık tarihi dokusunun korunarak gerçekleştirilen alt ve üst yapı yatırımları ile her geçen gün daha modern bir kimliğe büründüğünü ifade etti.



Korgeneral Sivri ve Tuğgeneral Köseali, daha sonra Kaymakam Ayca ve Başkan Özyavuz ile birlikte Harran'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.



Korgeneral Ali Sivri, ziyaret sonunda Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'a, üzerinde kolordu armasının bulunduğu plaket verdi. Başkan Özyavuz da konuklarına, 15 Temmuz'da halkın milli iradeye sahip çıkışının simgesi olan tank maketi armağan etti. - ŞANLIURFA