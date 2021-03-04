Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri
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Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri

04.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:09

Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri Korgeneral Osman Erbaş'ıFETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66.

Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri

Korgeneral Osman Erbaş'ıFETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ile darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör'ün cenaze törenlerine katılması ANKARA - Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri.

Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri
Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri
Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri
Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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