Korgeneral Karataş'ın Veda Ziyaretleri

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinden Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atanan Korgeneral Salih Karataş, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilik konutuna gelen Karataş, burada bir süre Vali Toprak ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Karataş'a yeni görevinin kendisine hayırlı olması dileğinde bulunarak, günün anısına bir plaket ve yöreye ait el dokuması bir kilim hediye etti.

Karataş'a ziyaretinde, tayini çıkan Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Muammer Alper ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.