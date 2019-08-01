Körfez'de kıyı temizliği
Körfez ilçesinde "Çöpünüzü değil, sevginizi bırakın" sloganıyla kıyı temizliği çalışması yapıldı.
Körfez ilçesinde "Çöpünüzü değil, sevginizi bırakın" sloganıyla kıyı temizliği çalışması yapıldı.
Çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Körfez Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, Deniz Polisi personeli ile gönüllülerce Tütünçiftlik sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Etkinlikte yaklaşık 50 poşet atık toplandı.
Kaynak: AA
Son Dakika Güncel Haberleri