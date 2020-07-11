Körfez'de 5 bina karantinaya alındı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü iki mahallede, 5 bina karantinaya alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü iki mahallede, 5 bina karantinaya alındı.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Karadeniz Sokak'ta, koronavirüs vakalarının ve temaslı kişilerin tespit edildiği 2 apartman ile Yeniyalı Mahallesi Ayva Sokak üzerinde bulunan 3 apartman, karantinaya alındı. Tedbirler kapsamında Yeniyalı Mahallesi'nde karantinaya alınan evlere yakın bulunan Köroğlu parkı da kapatıldı. Park ve binaların kapılarına güvenlik şeritleri çekilirken, karantinaya alındığına dair yazılar asıldı. Polis ekipleri binaların bulunduğu bölgede önlem aldı.

Kaynak: DHA