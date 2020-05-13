Körfez Belediyesi'nden vatandaşlara gıda yardımı
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Körfez Belediyesi'nden vatandaşlara gıda yardımı

Körfez Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri ulaştırılırken, esnafa ise gıda alımı yapabilecekleri kartlar dağıtılıyor.

Körfez Belediyesi'nden vatandaşlara gıda yardımı
13.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:03

Körfez Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri ulaştırılırken, esnafa ise gıda alımı yapabilecekleri kartlar dağıtılıyor.

Körfez Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolilerini ulaştırmayı sürdürüyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de kolileri ailelere kendisi takdim ediyor. İlçenin dört bir yanında kolileri vatandaşlara titizlikle ulaştırdıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, şu ana kadar 5 bin aileye gıda kolisi ulaştırdıklarını belirtti. Dağıtımlarını sürdürdüklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Yılın her günü olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Şu ana kadar 5 bin ailemize erzak yardımında bulunduk ve aynı ailelere ikinci kez gıda kolilerini ulaştıracağız" dedi.

Öte yandan, Körfez Belediyesi iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa destek olmak amacıyla Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na üyelerine dağıtılmak üzere 200 adet gıda kartı verildi. Süreçten etkilenen minibüsçü esnafı da unutulmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan Körfez 10 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Hereke 22 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimlerine üyelerine dağıtılmak üzere 160 adet gıda kartı verildi. Gıda kartları teslim edilen Körfez 10 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi ve Hereke 22 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticileri, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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