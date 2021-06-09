Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kore Gazisi Aziz Altı, Cem Evi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Aziz Altı, Cem Evi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Altı için Cem Evi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı ile Aziz Altı'nın yakınları katıldı.

Aziz Altı, kılınan namazın ardından toprağa verilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ahirete irtihal eden Kore Gazisi Aziz Altı'yı Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde kıldığımız cenaze namazıyla Hakk'a uğurladık. Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesiyle taziye mesajı yayımladı. - KAYSERİ

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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