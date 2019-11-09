Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Dikmen'in cenazesi toprağa verildi.
Zonguldak'ta 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Dikmen'in cenazesi toprağa verildi.
Organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yaşamını yitiren Dikmen için Acılık Hz. Ali Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Dikmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. 4 çocuk ve 8 torun sahibi Dikmen'in cenazesi, Devrek ilçesi Müfettişler köyünde aile mezarlığında toprağa verilecek.