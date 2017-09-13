Kore Gazisi Kurulay Vefat Etti
Kore gazisi Bilal Kurulay (88) memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Kore gazisi Bilal Kurulay (88) memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Sungurlu'da yaşayan Kore Gazisi Bilal Kurulay dün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kurulay'ın vasiyeti üzerine Sarıcalar Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Tolga Çiftçi, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kore Gazisi Kurulay'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ÇORUM