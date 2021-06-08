Kore Gazisi İbrahim Tatlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kore Gazisi İbrahim Tatlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi İbrahim Tatlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün vefat eden Kore Gazisi İbrahim Tatlı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün vefat eden Kore Gazisi İbrahim Tatlı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi İbrahim Tatlı'nın cenazesi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe ve Belde Belediye Başkanları ile Belören halkı katıldı.

Kore Gazisi İbrahim Tatlı'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yakınları, ailesi ve belde halkından helallik alınarak Belören Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kore Gazisi İbrahim Tatlı'nın çocuklarına ve akrabalarına taziye dileklerini ileterek, başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Habermetre

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