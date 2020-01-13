Kore gazisi 91 yaşında hayatını kaybetti
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Kore gazisi 91 yaşında hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Kore gazisi 91 yaşındaki İsmail Ulaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:45
Kore gazisi 91 yaşında hayatını kaybetti

'nun ilçesinde yaşayan gazisi 91 yaşındaki İsmail Ulaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı beldesinde yaşayan Kore gazisi 91 yaşındaki İsmail Ulaş, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ulaş'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Çorakmıtırlar Köyü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. - BOLU

Kaynak: İHA
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