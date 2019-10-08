Kordsa, Tayland'da 10 yıl üst üste en iyi işverenler arasında

08.10.2019 14:04

Ülkede faaliyet gösteren şirketleri işçi – işveren ilişkileri ve çalışan refah düzeyi açısından değerlendiren ödül, Tayland Çalışma Bakanlığı tarafından veriliyor.

Tayland Çalışma Bakanlığı'nın ülkede faaliyet gösteren şirketlerde işçi – işveren ilişkileri ve çalışan refah düzeyi değerlendirerek liderleri belirlediği ödüllerde "Üstün İşçi – İşveren İlişkileri ve Refah Düzeyi" ödülü üst üste onuncu kez Kordsa'nın oldu.

Toplam 5 ülkedeki 12 üretim tesisinde insan odaklı yaklaşımı temel alarak faaliyetlerini yürüten Kordsa'nın Tayland'daki şirketi Thai Indo Kordsa'ya ödülü düzenlenen İş İlişkileri Mükemmellik Ödül Töreni'nde takdim edildi. Ödülü Thai Indo Kordsa Operasyon Direktörü Kaya ile Direktör Yardımcısı Yuthana Vipasawad, Tayland Çalışma Bakanlığı Daimi Sekreteri Suthi Sukosol'dan teslim aldı.

Kaynak: Bültenler