Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
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Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı

05.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:55
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı

İZMİR'de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneşin açmasını fırsat bilen İzmirliler, Alsancak Kordon sahiline akın etti.

İZMİR'de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneşin açmasını fırsat bilen İzmirliler, Alsancak Kordon sahiline akın etti. Zaman, zaman sosyal mesafe ile maske kuralının unutulduğu gözlendi.

İzmir'de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneş açtı, hava sıcaklığı yükseldi. Pek çok İzmirli güneşi görünce Alsancak Kordon sahiline koştu. Genç, yaşlı birçok kişi, çimler ile sahil kenarında oturarak, vakit geçirdi. Kordon'da oluşan yoğunluk nedeniyle, sosyal mesafe ile maske kuralı unutuldu. Gruplar halinde çimlerde oturanlar gitar çaldı, şarkı söyledi. Kimise de bisiklete binerken oltayla balık tutanların yoğunluğu dikkat çekti. Sahilde yaşanan kalabalık koronavirüs salgını öncesi günleri aratmadığı gözlendi.

'HAVA ÇOK GÜZEL'Güneşli sıcak havayı kaçırmak istemediklerini söyleyen Zeynep Korkmaz, "Yağmur çok kötüydü. Her yer olumsuz etkilendi. Sel bastı. Güzel havada biz de hava almaya çıktık. Pandemiden dolayı çok dışarı çıkamıyoruz, bu fırsat değerlendirmek istedik" dedi. Sahilde güneşlenen  İzmirli Elif Sude Avcı "Havanın güzel olmasına çok mutlu olduk. Pandemi dolasıyla evdeydik. Umarım en kısa zamanda yeniden sağlıklı günler gelir" diye konuştu.'SEL VE DEPREMDEN SONRA RAHATLADIK'

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Onurcan Deniz Eskici'de Kordon da arkadaşlarıyla birlikte gitar çalıp şarkı söyledi. Eskici, "Hava güzel dışarıya çıktık. Biraz eğlenelim istedik. İzmir'in havası hiç belli olmuyor. Selden, depremden sonra bir anda günlük güneşlik hava olunca rahatlamak istedik" şeklinde konuştu.


Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı
Kordon, pandemi öncesi günleri aratmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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