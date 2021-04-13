Korcan Karar kimdir? Korcan Karar kaç yaşında, nereli?
Haber sunucusu, ve muhabir olarak tanıdığımız korcan Karar son günlerde adı araştırılan isimler arasında yer aldı. Aynı zamanda haber yayın koordinatörü olan Korcan Karar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Korcan Karar kimdir? Korcan Karar kaç yaşında, nereli? Korcan Karar hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber sunucusu, ve muhabir olarak tanıdığımız korcan Karar son günlerde adı araştırılan isimler arasında yer aldı. Aynı zamanda haber yayın koordinatörü olan Korcan Karar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Korcan Karar kimdir? Korcan Karar kaç yaşında, nereli? Korcan Karar hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KORCAN KARAR KİMDİR?
Korcan Karar 1 Ocak 1962'de İzmir'de doğan Türk haber spikeridir.
Korcan Karar 1 Ocak 1962'de İzmir'de doğdu. Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda viyolonsel eğitimi'ni aldı. Gazeteciliğe 1981 yılında İzmir'de Yeni Asır Gazetesi'nde İtalya ve Roma muhabiri olarak başladı.
1985 yılında Sabah gazetesi'nin kuruluşuyla İstanbul Haber Merkezi'nde foto muhabiri - muhabir olarak çalışmaya devam etti.
1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu.
Bosna Belgeseli, Bosna'nın Son 365 Günü ve Ölüm Kampları adlı haber belgeselleri'ni hazırlayıp sundu.
Atv'de bir mizah programı Şok'u hazırladı. Mart 2001'de atv'de haber yayın koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni anchorman olarak sunmaya başladı.
2006 yılında İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından Grande Cavaliere onur nişanıyla ödüllendirildi. Ocak 2008'de Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalışmıştır.
9 Eylül 2009'da Berna Özkan'la evlendi. 6 Mayıs 2011'de İstanbul'un Ortaköy ilçesinde Esma Sultan Yalısı'nda 30. Yıl Fotograf Sergisi olan Bugünlerin Habercisi Dün isimli sergide 100 kareden oluşan fotograflarla kutlamıştır.
2012 yılında Skytürk 360'ta 50 Dakika ve 50+50 Dakika programı'nı ve 360'ta Ana Haber Bülteni'ni sunmuştur.
2014 yılında Yılmaz Özdil ile ilgili haberlerde tek taraflı davranılarak Yılmaz Özdil'in açıklamalarına yer verilmemesi nedeniyle 360'tan istifa etti.
KORCAN KARAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Korcan Karar 1962 doğumlu olup 59 yaşında ve İzmirli'dir.