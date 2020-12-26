Koray Avcı: 'Dilenci' demişti konserimde beni korudu

"Ankara'da çalıyoruz. Bir zabıta müdürü geldi, 'Sen dilencisin. Bir daha şarkı söylemeyeceksin' dedi. 'Gün gelir devran döner, sen beni bu sokakta korumak zorunda kalırsın' dedim. Kaldı da. O belediyede konser verdim, zabıta müdürü de en önde beni korudu."

RAKİBİM YOK

Avcı, müzikteki rekabetle ilgili soruya da iddialı bir yanıt verdi: "Kimseyle rekabetim yok. Çünkü benim kulvarımda rekabet edeceğim kimse yok."

Kaynak: Hürriyet