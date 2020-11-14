Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA

14.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:25
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA

Gelen son dakika haberlerine göre BAKIRKÖY'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri "Casino" gibi dizayn edilerek kumarhaneye çevrilen bir işyerine baskın yaptı.

BAKIRKÖY'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri "Casino" gibi dizayn edilerek kumarhaneye çevrilen bir işyerine baskın yaptı. Baskın sırasında aralarında Rulet ve Teksas Pokeri oynayan 12 kişi ile işyeri çalışanlarının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymamak, kumar oynamak ve oynatmak suçlarından para cezası kesildi.

KUMARHANEYE POLİS BASKIN YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Florya'da kısa süre önce açılan bir kumarhane olduğunu belirledi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalarda kısa süre içinde kumarhanenin yeri tespit edildi. Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak üzerinde bulunan işyerine 11 Kasım 2020 tarihinde baskın yapıldı. Saat 23.00'de operasyon için düğmeye basan ekipler içeri girdiklerinde "Casino" şeklinde dizayn edilerek kumarhaneye çevrilen işyerinde Rulet ve Teksas Pokeri oynandığını belirledi. Polis kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişi ile aralarında kurpiyer, garson, otopark görevlisi gibi çalışanların bulunduğu toplam 24 kişiyi gözaltına aldı. Polis işyerinde yaptığı incelemede bir adet rulet masası, 1190 adet oyun pulu, 23 deste oyun kartı ele geçirdi.

CEZA KESİLDİ

Polis gözaltına alınan kişilere Koranavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlere uymamak, kumar oynamak ve oynatmak suçlarından para cezası kesti. Öte yandan kumarhaneyi işleten şüpheli ile iki krupiye hakkında adli işlem başlatıldı.

Görüntü dökümü: ----------------------Polisin baskını 

-ele geçirilen kumar aletleri


Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Avcılar'da okey oynayanlara koronavirüs baskını kamerada
Son dakika haberi | Avcılar'da okey oynayanlara koronavirüs baskını kamerada
Son dakika haberleri | Koronavirüse rağmen eğlenen 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza kesildi
Son dakika haberleri | Koronavirüse rağmen eğlenen 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza kesildi
Son dakika haberleri... Bursa'da eğlenceye polis baskını
Son dakika haberleri... Bursa'da eğlenceye polis baskını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Kamala Harris Abdülhamit Gül Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İdil Fırat Mert Fırat Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Türk Medya Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSE RAĞMEN KUMAR OYNAYANLARA POLİS BASKINI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 10:42:17. #1.14#
title