Korana virüsle mücadeleye önemli destek veren muhtara teşekkür belgesi
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Korana virüsle mücadeleye önemli destek veren muhtara teşekkür belgesi

Korana virüsle mücadeleye önemli destek veren muhtara teşekkür belgesi
04.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:13

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Covıd-19 virüsüne karşı mücadelede başarılı çalışma yürüten Denizli Mahalle Muhtarı Yusuf Keleş'e Emniyet ve Jandarma tarafından teşekkür belgesi verildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Covıd-19 virüsüne karşı mücadelede başarılı çalışma yürüten Denizli Mahalle Muhtarı Yusuf Keleş'e Emniyet ve Jandarma tarafından teşekkür belgesi verildi. Mahallesinde emniyet ve jandarma görevlileriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda vatandaş memnuniyeti sağlanırken, başarılarından dolayı da Muhtar Yusuf Keleş, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Bekar ve İlçe Jandarma Komutanı Metin Uyar tarafından teşekkür belgesi verilen Denizli Mahalle Muhtarı Yusuf Keleş, "Muhtar olarak sadece görevimizi yaptık ama yaptığımız çalışmaların takdir edilmesi bizleri mutlu etmiştir. Covid-19 virüsüne karşılık önlemler çerçevesinde bir çok çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız kapsamında emniyet ve jandarma ekipleriyle daima birlikte çalışmalar yaptık. Özellikle Korona virüs salgınıyla giriş ve çıkışların sınırlı olduğu 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da Giresun il sınırında kurulan kontrol noktasında 7 gün 24 saat görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerini yalnız bırakmadık. Buradaki görevliler için ve beklemek zorunda kalan vatandaşlar için her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştık. Bu çalışmalarımızı hala devam ettirmekteyiz. Bunun sonucunda da teşekkür belgesiyle takdir edildik" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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