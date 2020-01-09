Köprüden dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
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Köprüden dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köprüden dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:38
Köprüden dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

'in ilçesinde köprüden dereye düşen yaşlı adam, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Mahallesi sahili 2. köprüde meydana geldi. 76 yaşındaki Hikmet G. isimli kişi köprüden geçerken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki dereye düştü. Çevre sakinleri durumu hemen ve 112 ekiplerine bildirdi. Edremit Amirliği Arama Kurtarma ekibi ve bir dalgıç tarafından yaşlı adam kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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