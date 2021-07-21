Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı
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Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı

Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da yol üzerindeki köprünün kenarında, iki korkuluk arasında mahsur kalan yavru kedi, İpek Yağuş (27) tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

ANKARA'da yol üzerindeki köprünün kenarında, iki korkuluk arasında mahsur kalan yavru kedi, İpek Yağuş (27) tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yağuş, araçların geçtiği köprüde korkuluğun kenarında dizlerinin üzerine çöküp, mama koyduğu kafese girmesini sağlayarak kurtardığı kediyi sahiplendi.

Çankaya ilçesi, Maltepe Mahallesi, Şehit Gönenç Caddesi üzerindeki Maltepe köprüsünde iki korkuluk arasındaki boşlukta mahsur kalan yavru kedinin imdadına, köprünün yanında oturan İpek Yağuş yetişti. İpek Yağuş, araçların geçtiği köprüye çıkıp, içinde mama bulunan kafesi korkulukların arasına koydu. Yağuş, dizlerinin üzerine çöküp uzun süre kedinin kafese girmesini bekledi. Yaklaşık 3 saat sonra kedi kafese girdi. İpek Yağuş'un, kediyi kurtarması annesi Serap Yağuş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Canını tehlikeye atarak kurtardığı hayvanı sahiplenen İpek Yağuş, evde annesi ile otururken mahsur kalan kedinin sesini duyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Evin bahçesinde bir ses duyduk ve evimizdeki köpek çok fazla tepki verince, balkondan baktığımızda siyah nokta şeklinde bir şey gördük. Çok hareketliydi, annem bir anda koştur koştur indi; ama maalesef, küçük kedimiz düz duvara tırmanıp, Maltepe köprüsündeki köprünün panellerin arasına saklandı. Gece 01.00'e kadar mücadele verdik; ama maalesef yakalayamadık. Otoyolda olması nedeniyle herkese karşı tepkiliydi. O gün biraz yemek bıraktık, biz gittikten sonra gelip yemeğini yedi. Ertesi gün gece trafik biraz yavaşlayınca ben biraz tehlikeli olsa da yola yattım ve 3 saat kadar beklemenin ardından kedimizi olduğu yerden kurtardık. Çok ürkek bir kedi olduğu için ismini 'Casper' koyduk."


Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı
Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı
Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı
Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı
Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı
Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı
Köprüde mahsur kalan kediyi canını tehlikeye atarak kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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