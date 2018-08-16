Köprü Faciasında Sağ Kurtulan İtalyan O Anları Anlattı

İtalya'da yaşanan köprü faciasında felaketten kıl payı kurtulan kamyon sürücüsü Luciano Goccia, çökme sırasında aracını yalnızca birkaç metre hareket ettirerek hayatta kalmayı başardı.

Fransa'nın güneyi ile Cenova liman kentini birbirine bağlayan otobandaki 50 yıllık Morandi Köprüsü sağanak yağmur sırasında çökmüştü. Köprünün bir kısmı altındaki nehir yatağına, demiryoluna ve iki ambarın üzerine düşmüştü. A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken bölgeden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Köprünün çökmesi sırasında aracıyla köprünün altından geçen kamyon sürücüsü Luciano Goccia, yaşadığı korku dolu anları ve şans eseri kurtuluşunu anlattı. Sadece saniyelerle felaketten kurtulan Goccia, köprünün altından geçtiği sırada patlama sesine benzer bir ses duyduğunu ve aracını yalnızca birkaç metre hareket ettirerek hayatta kalmayı başardığını anlattı. Kamyonunun bir kısmı kullanılamaz hale gelen Goccia, kazayı sıyrıklarla atlattı. İtalyan sürücü, günlük olarak en az 2-3 kez aynı bölgeden geçtiğini söyledi. - ROMA