Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi: Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı
Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, Dünya'da sera gazlarının artmasıyla birlikte ilk kez 1980'lerin ortalarında ortaya çıkan ve canlıları zararlı mor ötesi ışınlardan koruyan Kuzey Kutbu semalarındaki dev ozon tabakası deliğinin kapandığı açıkladı.
26.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:51
Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, Dünya'da sera gazlarının artmasıyla birlikte ilk kez 1980'lerin ortalarında ortaya çıkan ve canlıları zararlı mor ötesi ışınlardan koruyan Kuzey Kutbu semalarındaki dev ozon tabakası deliğinin kapandığı açıkladı.
Kaynak: Euronews.com