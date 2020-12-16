Köpekten kaçarken yola atladı, TIR'ın çarpması sonucu öldü
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Köpekten kaçarken yola atladı, TIR'ın çarpması sonucu öldü

16.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:44
Köpekten kaçarken yola atladı, TIR'ın çarpması sonucu öldü

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yol kenarında bir sokak köpeğinin saldırısından kurtulmak için aniden yola atlayan Orhan Çelik (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yol kenarında bir sokak köpeğinin saldırısından kurtulmak için aniden yola atlayan Orhan Çelik (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Lapseki ilçesi Çanakkale-Bursa yolunda Balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Orhan Çelik'e iddiaya göre bir sokak köpeği saldırdı. Korkuyla köpekten kurtulmak için yola atlayan Orhan Çelik'e, Bursa yönüne giden İbrahim Ö. yönetimindeki 16 KLY 40 plakalı TIR çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Orhan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Orhan Çelik'in cansız bedeni Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alındı.


Köpekten kaçarken yola atladı, TIR'ın çarpması sonucu öldü
Köpekten kaçarken yola atladı, TIR'ın çarpması sonucu öldü
Köpekten kaçarken yola atladı, TIR'ın çarpması sonucu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AKTUĞ

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