Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi
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Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi

09.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:48

Sakarya'da, yol kenarında yürüdüğü sırada havlayan köpekten kaçan 13 yaşındaki Yusuf Cihan'a otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, yol kenarında yürüdüğü sırada havlayan köpekten korkup kaçan 13 yaşındaki Yusuf Cihan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KÖPEK HAVLAYINCA KORKUP YOLA ÇIKTI

Kaza, öğleden sonra Kaynarca ilçesi Küçükkaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıköy Mahallesi'ndeki evine gitmek için yol kenarında yürüyen Yusuf Cihan, kendisine doğru koşarak havlayan köpekten korkup yola çıktı. Bu sırada Yusuf'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AAS 910 plakalı otomobil çarptı.

Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi
Yusuf Cihan

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve otomobilindeki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi
Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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