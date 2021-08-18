Köpeklerden korkup, tarlaya saklanan 3 kız çocuğunu jandarma buldu
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Köpeklerden korkup, tarlaya saklanan 3 kız çocuğunu jandarma buldu

Köpeklerden korkup, tarlaya saklanan 3 kız çocuğunu jandarma buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, akraba ziyaretine gittikleri ailenin evinin yakınındaki dilek ağacını görmek için çıktıktan sonra geri dönmeyen 3 kız çocuğu, jandarma tarafından bulundu.

ESKİŞEHİR'de, akraba ziyaretine gittikleri ailenin evinin yakınındaki dilek ağacını görmek için çıktıktan sonra geri dönmeyen 3 kız çocuğu, jandarma tarafından bulundu. Çocukların, yolda karşılaştıkları köpeklerden korkup, mısır tarlasına saklandıkları ortaya çıktı.

?Kentte yaşayan ve aileleriyle birlikte Alpu ilçesine bağlı Esence Mahallesi'ndeki akrabalarına ziyarete giden E.A. (15), Y. A. (15) ve Z.D. (10), dün saat 20.30 sıralarında dilek ağacını görmek için evden ayrıldı. Saat 22.00'ye kadar kızlar eve gelmeyince, aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kız, Esence Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mısır tarlasında saklanırken bulundu. Çocuklar, dilek ağacına giderken önlerine çıkan köpeklerden korkarak mısır tarlasına saklandıklarını söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen E.A., Y. A. ve Z.D. ailelerine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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