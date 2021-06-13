Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti
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Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde başıboş dolaşan köpekler, bir evin bahçesinde bulunan tavşan, tavuk ve koyunları telef etti.

Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde başıboş dolaşan köpekler, bir evin bahçesinde bulunan tavşan, tavuk ve koyunları telef etti.

Beylik Yenimahalle'de çiftçilikle uğraşan Yeter Öztürk'e ait tavşan, tavuk ve koyunlar başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak telef edildi.

Yeter Öztürk," Yaklaşık 3 aydır buraya musallat olan 4 tane köpek var. Yaklaşık 15 tane tavşanımı bir gecede yediler. Tavukların vardı onları da yediler. İki gün öncede telle çevirdiğimiz bahçemizin tellerini parçalayarak içeri girmişler. 8 tane koyunumuzu telef ettiler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tavşandan başladık, tavuktan başladık, koyuna geldik. Bizi mi parçalamaları bekleniyor. Şimdi şikayetçiyim gereken neyse yapılsın "dedi.

Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti
Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti
Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti
Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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