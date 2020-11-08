Misafirliğe gittiği evin köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
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Misafirliğe gittiği evin köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı

08.11.2020 02:46 | Son Güncelleme: 08.11.2020 09:06

Aksaray'da misafir olarak gittiği müstakil evin bahçesindeki köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam ağır yaralandı. Köpek tuttuğu yaşlı adamın önce yüzünü, sonra da vücudunu parçaladı.

64 yaşındaki Ali Örs misafir olarak ilçedeki komşusunun müstakil olan evine gitti. Bir süre oturduktan sonra tekrar evine gitmek için komşusunun evinden çıkan Ali Örs müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirinden kurtulması sonucu saldırısına uğradı.

HER YERİNİ PARÇALADI

Köpek, yabancı olarak gördüğü Ali Örs'ün üzerine atlayarak önce suratını parçaladı, sonra kolunu, bacağını ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı. Ev sahibinin müdahalesi ile kurtulan Ali Örs'ün suratı kanlar içinde kalırken, yaşlı adamın çenesi ve dudakları paramparça oldu.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Örs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

"BENİ YIKTI, PARÇALADI"

Yaşadığı olayı anlatan Ali Örs, "Yıktı, yiyecekti, kurtuldum. Köpek boşandı, daldı, yıktı beni. Misafirliğe gitmiştim. Giderken seslenmedi. Geri gelirken boşandı, beni yıktı yolda. Yıktı, yıkınca parçaladı. Ondan sonra kendi bıraktı. Kafamla kolumu kurtardım ağzından. Önce atladığında burama atladı, suratıma" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Misafirliğe gittiği evin köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Misafirliğe gittiği evin köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Misafirliğe gittiği evin köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Misafirliğe gittiği evin köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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