Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
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Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti

Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görev köpeği ve kullanıcıları kondisyon parkurunda yarıştı.

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görev köpeği ve kullanıcıları kondisyon parkurunda yarıştı.

JAKEM Komutanlığı kondisyon parkurunda düzenlenen yarışmaya 19 köpek ve kullanıcısı katıldı. Birbirinden zorlu parkurları kullanıcıları ile birlikte geçen köpeklerin yarışları nefesleri kesti. JAKEM Komutanlığında düzenlenen kondisyon parkurunda birinciliği uyuşturucu madde arama köpeği ile kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Caner Üçgül, ikinciliği mayın arama köpeği ve kullanıcısı Uzman Çavuş Rıdvan Özer, üçüncülüğü ise yine mayın arama köpeği il kullanıcısı Uzman Çavuş Mücahit Saraçlı elde etti.

Kondisyon parkurunda ilk üç dereceye giren köpek kullanıcılarına ödüllerini JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından verildi. - NEVŞEHİR

Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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