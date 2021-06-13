Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası Burdur'da ikisi sahipli 6 köpek ve 6 kedi telef oldu Burur'un Bucak ilçesinde zehirli tavuk eti yediği düşünülen 2'si sahipli 6 köpek ve 6 kedi telef oldu.

Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası

Burdur'da ikisi sahipli 6 köpek ve 6 kedi telef oldu

BURDUR - Burur'un Bucak ilçesinde zehirli tavuk eti yediği düşünülen 2'si sahipli 6 köpek ve 6 kedi telef oldu.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Onaç Mahallesi İncirhan mevkiinde 6 köpek ve 6 kedi, zehirli tavuk verilerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre İncirhan mevkiindeki Mesir alanında bulunan vatandaşlar, sokakta ölü köpek ve kedilerle kaşlılaştı. Vatandaşlar tarafından Bucak İl Emniyet Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesi'ne ait ekipler, ölen köpek ve kedileri Şirlek Çöplük Mevkii'ne götürdü.

Ayrıca ölen köpeklerden 2'sinin sahibi Mustafa Coşkuner ve hayvansever vatandaşlar çevrede yaptıkları araştırma sonucu çöp tenekesinin içerisinde mavi tavuk eti buldu. Köpek sahibi Mustafa Coşkuner, köpeğinin zehirli tavuğu yedikten sonra 500 metre yakınında bulunan evine geldiğini ve ahırda ölü bulunduğunu söyledi. Coşkuner, telef olan köpeklerinden birini otopsi yapılması için Bucak İlçe Tarım Müdürlüğü'ne götürdü. Köpeğin midesinden tavuk parçalarını çıkaran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bucak İlçe Müdürlüğü, hayvanların zehirli tavuk yemesi sonucu öldüğünü belirledi.

Olayın kim ya da kimler tarafından yaptığı henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıca köpeklerden ikisinin sahibi Mustafa Coşkuner, zehirlenerek öldürülen köpek ve kedilerin üstü kapatılmadan açık bir şekilde çöplüğe atılmasına sitem etti. Çöplüğe atılan köpek ve kedilerin bölgede yaşayan diğer hayvanlar için de tehdit oluşturduğunu ifade eden Coşkuner, köpekleri zehirleyenlerin biran önce bulunmasını istedi.

Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası
Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası
Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası
Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

Gencecik öğretmenlerin acı sonu! Yolun karşısına geçmek isterken böyle can verdiler
Gencecik öğretmenlerin acı sonu! Yolun karşısına geçmek isterken böyle can verdiler
2 pitbullun saldırdığı genç kıza, tam 56 dikiş atıldı! Dehşet anları kamerada
2 pitbullun saldırdığı genç kıza, tam 56 dikiş atıldı! Dehşet anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 15:31:17. #1.16#

title