Köpek sesi üzerine çalılıklar arasında ağaca asılı halde ölü bulundu
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Köpek sesi üzerine çalılıklar arasında ağaca asılı halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpek sesi üzerine çalılıklar arasında ağaca asılı halde ölü bulundu

Samsun'da köpek havlamasının geldiği yeri kontrol eden genç, babasını çalılıklar arasındaki ağaç dalına asılı halde ölü buldu.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Merkez Mahallesi Çığlık mevkisinde tarla kenarındaki çalılıklar arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (20) yanında 2 akrabası ile birlikte dolaştığı sırada çalılık bölgede köpek havlama sesi duydu.

Yanında bulunanlarla birlikte havlama sesinin geldiği yöne giden B.A., babası 44 yaşındaki E.A.'yı ağaç dalına iple asılı halde ölü olarak buldu. Olay polise haber verildi. E.A.'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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