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Köpek saldırısına uğrayan çocuk hafif yaralandı

Köpek saldırısına uğrayan çocuk hafif yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Berat Turgut isimli çocuk hafif şekilde yaralandı.

KULUNCAK, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Kuluncak ilçesinde köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Berat Turgut isimli çocuk hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuluncak'ta evlerinin yakınında oynayan 8 yaşındaki Berat Turgut'a köpek saldırdı. Olayı gören ve sesleri duyan vatandaşların müdahalesi ile köpek kaçtı. Saldırı sonucu 8 yaşındaki Berat Turgut hafif şekilde yaralandı. Vücudunda hafif yaralar oluşan Berat Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köpek saldırısı sonucu hafif yaralanan Berat Turgut isimli çocuğu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Gilen, Berat Turgut'a tablet hediye etti. - MALATYA

Köpek saldırısına uğrayan çocuk hafif yaralandı

Köpek saldırısına uğrayan çocuk hafif yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Malatya'nın Kuluncak ilçesinde köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Berat Turgut isimli çocuk hafif şekilde yaralandı.

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