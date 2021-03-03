Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

KONYA'da köpek dövüştürerek sosyal medyadan canlı yayın yapan şebeke üyesi 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 5 köpek korumaya alınırken, 3 kişiye 'hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçundan toplam 50 bin 72 TL ceza uyguladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde köpek dövüştüren 3 kişinin, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlaması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini belirleyip operasyon düzenleyen polis, iş yerinin çatı katında bulunan 5 köpeğe korumaya aldı. Köpekleri dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye ise 'Hayvana eziyet ve dövüştürmekten' toplam 50 bin 72 TL para cezası yazıldı.Dövüştürülen köpekler tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ