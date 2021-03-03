Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

03.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:08
Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

KONYA'da köpek dövüştürerek sosyal medyadan canlı yayın yapan şebeke üyesi 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KONYA'da köpek dövüştürerek sosyal medyadan canlı yayın yapan şebeke üyesi 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 5 köpek korumaya alınırken, 3 kişiye 'hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçundan toplam 50 bin 72 TL ceza uyguladı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde köpek dövüştüren 3 kişinin, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlaması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini belirleyip operasyon düzenleyen polis, iş yerinin çatı katında bulunan 5 köpeğe korumaya aldı. Köpekleri dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye ise 'Hayvana eziyet ve dövüştürmekten' toplam 50 bin 72 TL para cezası yazıldı.Dövüştürülen köpekler tedavi altına alındı.


Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza
Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza
Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Nikol Paşinyan Fahrettin Koca
Magazin Alişan Sezen Aksu Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 19:08:39. #1.15#
title