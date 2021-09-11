Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
ADLİ KONTROLLE SERBEST Zonguldak'ta, komşusuna ait evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Zonguldak'ta, komşusuna ait evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri