Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2) - Haberler
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Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2)

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST Zonguldak'ta, komşusuna ait evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zonguldak'ta, komşusuna ait evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Köpek beslemesinden şikayet eden kişinin evini yaktı (2) - Haberler
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