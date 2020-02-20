Köpek annesi ölen keçiyi her gün emziriyor
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Köpek annesi ölen keçiyi her gün emziriyor

Bursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı.

20.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:07
Köpek annesi ölen keçiyi her gün emziriyor

'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.

Bursa'da köpeğin küçük keçiye sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. , bir gün yavru keçinin dışarıya çıktığını gördü. bekleyen çoban köpeğinin yanına giden küçük keçi, bir anda onun sütünden emmeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran Yılmaz, o anları videoya aldı. 1 haftalıkken annesini kaybeden keçinin, köpeği emmesi Yılmaz'ı da şaşırttı.

Bu durum karşısında çok duygulandığını ifade eden Yılmaz, "Keçimizin 1 haftalıkken annesi ölmüştü. Köpeği anneleri sanarak karınlarını doyurmak istemiş olabilir. Buradan annelere de mesaj vermek istiyorum. Kimse çocuklarını terk edip gitmesin. Her çocuğun anneye ihtiyacı var" dedi.

(Sezgin Avcı/İHA)

Kaynak: İHA

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: Köpek annesi ölen keçiyi her gün emziriyor
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