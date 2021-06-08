Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli yaralanmalar ve hastalık sebebiyle veteriner hekime götürülen sokak hayvanlarının röntgenleri şoke ediyor. Son olarak araç çarpması sonucu veterinere götürülen köpeğin röntgeninden havalı tüfek saçması çıktı.

Son dönemlerde hayvan hakları koruma dernekleri ve hayvanseverler tarafından çıkması dört gözle beklenen hayvanları koruma yasası gündemdeki sıcaklığını korurken Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen haberler bu kadarına da pes dedirtti.

VÜCUTLARINDA KURŞUN VE SAÇMALARLA YAŞIYORLAR

İlçede son dönemlerde çeşitli yaralanmalar ve hastalık sebebiyle veteriner hekime götürülen sokak hayvanlarının çekilen röntgen görüntüleri şoke ediyor. Görüntülerde hayvanların vücutlarında kurşun ve saçmalarla yaşadıkları ortaya çıkıyor. Son dönemlerde sıkça rastlanan bu olayların sonuncusu Ortakent Mahallesi'nde yaşandı. Bir aracın çarptığı köpek, ağır yaralı olarak veteriner hekime götürüldü. Çekilen röntgende hayvanın vücudunda havalı tüfek saçmaları ile yaşadığı ortaya çıktı. Köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı