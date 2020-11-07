'Köpeğimin katilinin adını mezar taşına yazdıracağım'
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'Köpeğimin katilinin adını mezar taşına yazdıracağım'

07.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:09
'Köpeğimin katilinin adını mezar taşına yazdıracağım'

ANTALYA'da iş insanı Mustafa Arslan, Rottweiler cinsi 7 aylık köpeğinin, husumetlisi olduğu komşusu S.T. tarafından zehirlendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

ANTALYA'da iş insanı Mustafa Arslan, Rottweiler cinsi 7 aylık köpeğinin, husumetlisi olduğu komşusu S.T. tarafından zehirlendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Çocuğu gibi sevdiğini söylediği köpeğini bahçesine gömen Arslan, "Mermerden mezarını yaptırıp, üzerine de katilinin ismini yazacağım" dedi.

Olay, 1 Kasım günü sabaha karşı 03.00 ila 04.00 sıralarında, Aksu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iş insanı Mustafa Arslan'a ait Rottweiler cinsi 'Taysonn' isimli köpek, bahçeye atılan zehirli kemikten yedi. Bir süre sonra köpeğini yerde yatarken bulan Arslan, hemen veterinere götürdü. Ancak, yapılan tüm müdahaleye rağmen köpek kurtarılamadı. Arslan, çocuğu gibi baktığını söylediği köpeği için iş yerinin bahçesine bir mezar kazdırıp, buraya gömdü.

Olayın şokunu atlatamayan Mustafa Arslan, "Aramızda daha önceden husumet bulunan S.T.'nin yaptığını düşünüyorum. Bu kişi bu iş yerini aldığımızdan bu zamana kadar, birkaç kez bana ve iş yerime zarar vermeye çalıştı. Şu an davalarımız devam ediyor. Şimdi ise zehirli kemik atıp, köpeğimi öldürdü. Bahçeme bir mezar kazdırıp, onu gömdüm. Mermerden mezarını yaptırıp, üzerine de katilinin ismini yazacağım. Bunu katili dahil herkes görecek. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

'GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ'

Diğer yandan S.T.'nin aynı mahallede başka köpekleri de zehirlediğini söyleyen Elvan Gürbüz ise cezalandırılması gerektiğini ifade etti. İş insanı Mustafa Arslan'ın Avukatı Elif Can Yıldız, "Gerekli girişimlerde bulunduk. Müvekkilimin köpeğini zehirleyerek öldüren kişinin gerekli cezayı alması için gereken neyse yapacağız" diye konuştu.


'Köpeğimin katilinin adını mezar taşına yazdıracağım'
'Köpeğimin katilinin adını mezar taşına yazdıracağım'
'Köpeğimin katilinin adını mezar taşına yazdıracağım'
'Köpeğimin katilinin adını mezar taşına yazdıracağım'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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