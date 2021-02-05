Köpeği tarafından ısırılan kadın, birkaç gün sonra hastanelik oldu! Durumu kritik
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Köpeği tarafından ısırılan kadın, birkaç gün sonra hastanelik oldu! Durumu kritik

05.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:37
Köpeği tarafından ısırılan kadın, birkaç gün sonra hastanelik oldu! Durumu kritik

İngiltere'de yaşayan dört çocuk annesi kadın, köpeği tarafından ısırıldıktan birkaç gün sonra hastaneye kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği yaşayan ve diyalize bağlanan kadın, ellerini kaybetme riski ile karşı karşıya. Doktorlar, kadının rahatsızlığının köpek ısırığı ile ilgili olup olmaması hakkında bir yorum yapmadı.

İngiltere'nin Plymouth şehrinde yaşayan Michelle Ellis, evde baktıkları köpeği kafesine koymaya çalıştığı esnada ısırıldı. Sonraki birkaç gün içinde durumu kötüleşen kadın, kaldırıldığı Derriford Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan dört çocuk annesine, kan zehirlenmesine bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konuldu.

Köpeği tarafından ısırılan kadın, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

VÜCUDUNDA SİYAHLIKLAR VARMIŞ

Diyaliz makinesine de bağlanan kadın, hastaneye kaldırıldığı sırada dudakları, burnu ve elleri simsiyahtı. Hastane doktorları, Ellis'in ellerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Köpeği tarafından ısırılan kadın, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
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