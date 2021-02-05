Köpeği tarafından ısırılan kadın, birkaç gün sonra hastanelik oldu! Durumu kritik

İngiltere'de yaşayan dört çocuk annesi kadın, köpeği tarafından ısırıldıktan birkaç gün sonra hastaneye kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği yaşayan ve diyalize bağlanan kadın, ellerini kaybetme riski ile karşı karşıya. Doktorlar, kadının rahatsızlığının köpek ısırığı ile ilgili olup olmaması hakkında bir yorum yapmadı.