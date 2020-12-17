Köpeği sopayla döverken görüntülendi
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Köpeği sopayla döverken görüntülendi

17.12.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:40
Köpeği sopayla döverken görüntülendi

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde S.T. isimli kişinin beslediği köpeği sopayla dövdüğü anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde S.T. isimli kişinin beslediği köpeği sopayla dövdüğü anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan S.T. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, köpek koruma altına alındı. 

Sarayönü ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, müstakil evin bahçesinde havlama sesi duydu. Evin bahçesine baktığında, iple bağlı olan köpeğe bir kişinin sopayla vurduğunu görünce bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Polis kimliğini belirlediği köpeği sopayla döven S.T.'yi gözaltına aldı. S.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Sopayla dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği anlaşılan köpek ise koruma altına alındı.   


Köpeği sopayla döverken görüntülendi
Köpeği sopayla döverken görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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