Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü
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Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü

Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü
Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Germencik ilçesinde su kuyusuna düşen köpeği kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip kendisi de düşen Salih Yayla (43), boynu kırılıp öldü.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde su kuyusuna düşen köpeği kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip kendisi de düşen Salih Yayla (43), boynu kırılıp öldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla'nın kuyuya düştüğünü görüp, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla'nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.Yapılan incelemenin ardından Yayla'nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü
Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü
Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü
Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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