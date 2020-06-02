Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
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Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası bir kişi, sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı ardından da fırça sapıyla dövdü. Söz konusu kişi, kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'na da bıçak çekip üzerine yürüdü kendini ise "Hayvan hakları varsa insan hakları da var, bu köpek çocuklara saldırabilir" diye kendini savundu.

02.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:54

Alaşehir'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası mobilyacı 41 yaşındaki Hüseyin A., dün saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Hüseyin A., sokak köpeğinin yoldan geçenlere saldırdığını söyleyerek savunma yaptı.

FIRÇA SAPIYLA DÖVDÜ

Hüseyin A., daha sonra restoranın önünde park halindeki motosikletlerin arkasına saklanan köpeği elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Hayvan acı içinde kıvranırken, kaçtı. Çevredeki bazı hayvanseverler de Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi.

Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü

TEPKİ GÖSTEREN KASABA BIÇAK ÇEKTİ

Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen?" diyerek kendisine tepki gösteren kasap 64 yaşındaki Mehmet Ayoğlu'nun da üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay anının çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı.

"HAYVAN HAKLARI VARSA İNSAN HAKLARI DA VAR"

Sokak köpeğini sürekli olarak yoldan geçenlere saldırdığı için dövdüğünü belirten Hüseyin A., "Beni şikayet etmiş olabilirler. Bu konudan hiç rahatsız değilim. Daha dün bu sokak köpeği vatandaşlara saldırdı. Ondan önceki gün de benzer bir olay yaşandı. Bu duruma buradaki herkes şahit. Herkes bu durumu görüyor ve biliyor. Bana, 'Köpeğe niye vuruyorsun?' diyorlar. Hayvan hakları varsa insan hakları da var.

Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü

"BU KÖPEKLER ÇOCUKLARA DA SALDIRABİLİR"

O köpekler genç ya da çocuğa saldırsa bana bu kadar laf edenler, acaba o zaman da aynı şeyi söyleyecek mi? Herkes elini vicdanına koysun. Bu köpekler bana tepki gösteren kişilerin çocuklarına ya da yakınlarına da saldırabilir. Allah muhafaza, böyle bir şey yaşanmasın ama aynı hassasiyetle davranırlarsa o zaman başımın gözümün üstünde yerleri var. Yaptıklarımdan dolayı verilecek her türlü cezaya razıyım" dedi.

ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜĞÜ KASAP ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpeği dövmesine engel olmaya çalıştığı Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürümesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan kasa Mehmet Ayoğlu, poliste şikayetçi oldu. Yaşananların üzücü olduğunu belirten Ayoğlu, "Köpeğin o şekilde dövülmesi yanlış bir hareket. O da bir can taşıyor. Buradaki sokak köpeklerinin daha fazla şiddet görmemesi için bir an önce belediye tarafından buradan alınmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahalleli de köpeklerin yoldan geçenlere havlayıp, korkuttuğunu belirterek, belediye tarafından toplanıp, barınağa götürülmesini istedi.

Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var

Kaynak: DHA

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